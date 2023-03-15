Temsilcimiz Avrupa Kupalarına veda etti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.

Belçika'da 1-1 sona eren maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rövanşında Gent, ilk yarıda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı.

Gent'ten 6 dakikada 4 gol

Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Gent, 4 golünü 6 dakikada buldu.

Karşılaşmanın 31, 32 ve 34. dakikalarında Gift Emmanuel Orban ile 3 gol bulan Gent, 37. dakikada da Hugo Cuypers ile 4. golünü attı.

Başakşehir sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı

Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı.

Turuncu-lacivertli ekip 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Başakşehir, deplasmanda ise Roma'ya 4-0, Paris Saint Germain'e de 5-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerini yaşamıştı.

Emre Belözoğlu ile Avrupa'daki 2. yenilgi

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarındaki 14. sınavında ikinci yenilgisini aldı.

Turuncu-lacivertliler bu sezon deplasmandaki 2-1'lik Fiorentina yenilgisinin ardından ikinci mağlubiyetini Gent karşısında yaşadı. Başakşehir bu süreçte 8 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı.

Adnan Januzaj ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Gent'e attı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Stefano Okaka'nın yerine oyuna dahil olan Januzaj, 88. dakikada takımının tek golünü attı.

Gift Orban kimdir?

Norveç Eliteserien ekibi Stabaek Fotball'dan 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Gent'e transfer oldu.

6 günde 8 gol

20 yaşındaki forvet, son lig maçında Zulte Waregem karşısında 4 gol atan Orban, temsilcimiz ile oynadığı ilk maçta da gol atmıştı. Bu maçta da kaydettiği 3 gol ile Avrupa kulüplerin dikkatini çekmiş durumda.