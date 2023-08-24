Temsilcilerimizin Konferans Ligi play-off turu ilk maçları başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda boy gösteren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam sahaya çıkıyor. Temsilcilerimiz gruplara kalmak için avantaj arayacak.

Genk - Adana Demirspor

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak. KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek. Karşılaşma TV 8,5 kanalından naklen yayınlanacak.

Dinamo Kiev - Beşiktaş

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçı, S Sport canlı yayınlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Fenerbahçe - Twente

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz Andrew Madley yönetecek. Madley'in yardımcılıklarını Ian Hussin ve Daniel Cook yapacak.