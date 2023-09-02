Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.
Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:
20 Eylül: Kopenhag
3 Ekim: Manchester United (Deplasman)
24 Ekim: Bayern Münih
8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)
29 Kasım: Manchester United
12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)
Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı-lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:
21 Eylül
Fenerbahçe - Nordsjaelland
Club Brugge - Beşiktaş
5 Ekim
Spartak Trnava - Fenerbahçe
Beşiktaş - Lugano
26 Ekim
Fenerbahçe - Ludogorets
Bodo/Glimt - Beşiktaş
9 Kasım
Ludogorets - Fenerbahçe
Beşiktaş - Bodo/Glimt
30 Kasım
Nordsjaelland - Fenerbahçe
Beşiktaş - Club Brugge
14 Aralık
Fenerbahçe - Spartak Trnava
Lugano - Beşiktaş
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