Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (Deplasman)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)

Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı-lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:

21 Eylül

Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim

Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Fenerbahçe - Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş