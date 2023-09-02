AjansHaber.com.tr Spor Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!

Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu.

Galatasaray'ın A Grubu'ndaki maç programı şöyle:

20 Eylül: Kopenhag

3 Ekim: Manchester United (Deplasman)

24 Ekim: Bayern Münih

8 Kasım: Bayern Münih (Deplasman)

29 Kasım: Manchester United

12 Aralık: Kopenhag (Deplasman)

Konferans Ligi'nde ise Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe yer alırken, siyah-beyazlıların D Grubu'nda, sarı-lacivertlilerin ise H Grubu'ndaki maç programı ise şöyle:

21 Eylül

Fenerbahçe - Nordsjaelland

Club Brugge - Beşiktaş

5 Ekim

Spartak Trnava - Fenerbahçe

Beşiktaş - Lugano

26 Ekim

Fenerbahçe - Ludogorets

Bodo/Glimt - Beşiktaş

9 Kasım

Ludogorets - Fenerbahçe

Beşiktaş - Bodo/Glimt

30 Kasım

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Beşiktaş - Club Brugge

14 Aralık

Fenerbahçe - Spartak Trnava

Lugano - Beşiktaş

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Süper Lig'in devi Coutinho'nun peşinde!
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde!
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
Dries Mertens'e Arabistan'dan çılgın teklif!
Filenin Sultanları yarı finalde!
Kuralar çekildi: İşte temsilcilerimizin rakipleri!
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri!