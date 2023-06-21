Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor!
Temsilcilerimizden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor’un ise UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor.
Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olacak olan Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi, bugün gerçekleştirilecek.
Cimbom'un muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:
"Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek)"
Eşleşmelerde ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise bir hafta sonra yapılacak.
Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerinin kura çekimi, bugün yapılacak. Saat 14.00'te başlayacak olan kura çekilişinin ardından Avrupa temsilcilerimizin rakipleri belli olacak.
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
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