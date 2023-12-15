Temsilcilerimizin Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray'ın ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubu lider tamamladığı için son 32 turunu direkt olarak geçen ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, son 16 turu kura çekimlerinde de seribaşı olacak.

Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayarak Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak son 32 turunda yer alacak 16 takımdan biri, son 32 turunu geçtikten sonra Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

Olympiakos(YUN)

Ajax(HOL)

Real Betis(İSP)

Sturm Graz(AVU)

U.S. Gilloise(BEL)

Maccabi Haifa(İSR)

Servette(İSV)

Molde(NOR)

S.Bratislava(SLO)

Gent(BEL)

Dinamo Zagreb(HIR)

Bodo Glimt(NOR)

Ludogorets(BUL)

Frankfurt(ALM)

Ferencvaros(MAC)

Legia Varşova(POL)

Galatasaray

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları bugün oynanan maçlarla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitirerek Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

Grubunu ikinci bitiren ve Galatasaray'ın muhtemel rakibi olan takımlar:

Freiburg(ALM)

Marsilya(FRA)

Sparta Prag(ÇEK)

Sporting Lisbon(POR)

Toulouse(FRA)

Rennes(FRA)

AS Roma(İTA)

Qarabag(AZE)

Kura çekimi ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren Galatasaray, Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunun Kura Çekimi 18 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Bu turda ilk maçlar 15 Şubat'ta, rövanş maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.