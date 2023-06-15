Temsilcilerimizin Avrupa takvimi belli oldu!
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Temsilcilerimizin Avrupa'daki maç takvimi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.
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Ligi ikincilikle tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.
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Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.
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Ligi dördüncü sırada bitiren Adana Demirspor ise 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.
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