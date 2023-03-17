Temsilcilerimizin Avrupa macerası sona erdi! İşte ülke puanında son durum!

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor'un elenmesiyle birlikte 2022-2023 sezonunda UEFA ülke puanımız belli oldu.

Türkiye, 20. sırada başladığı sezonu dün akşam alınan sonuçların ardından 12. sırada bitirerek 8 basamak yükseldi.

Fenerbahçe'nin dün gece aldığı galibiyetin ardından Sırbistan'ı da geride bırakan Türkiye, 2024-2025 sezonunda UEFA müsabakalarında 5 takımla temsil edilecek.

Buna göre Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nde 2, Avrupa Ligi'nde 1, Konferans Ligi'ne ise 2 takımla temsil edilecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan iki takımımız da ön eleme oynamak zorunda kalacak.

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan takım gönderebilmesi için UEFA ülke sıralamasında ilk 10 sırada yer alması gerekiyordu.