Temsilcilerimizden dört dörtlük başlangıç

Bu sezon Avrupa'da ilk karşılaşmalarına çıkan temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ön eleme turundaki lk rakiplerini geçmeyi başardı.

Ülke puanına önemli katkıda bulunan temsilcilerimiz yoluna firesiz şekilde devam etti.

Galatasaray'ın Ljubljana'yı elemesi halinde muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eleyen Galatasaray, 8 Ağustos'ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile tur mücadelesi verecek.

İşte Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'ı elemesi halinde muhtemel rakipleri:

Slovan Bratislava / Maccabi Haifa galibi.

Molde / Klaksvik galibi.

Rakow / Aris Limassol galibi.

Antwerp

Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakiplerini eleyen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turunda karşılaşacağı takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu rövanş maçları oynandı.

İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.

Lüksemburg'un Differdange takımıyla ilk maçta 1-1 berabere kalan, rövanşta ise 4-3 kazanarak yoluna devam eden Slovenya temsilcisi Maribor, 3. eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Macaristan ekibi Zalaegerszegi'yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1'lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3. eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.