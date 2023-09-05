Temsilcilerimiz kadrolarını UEFA'ya bildirdi!

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya gönderdiği listede; Crespo, Kent, King ve Dominik Livakovic yer alırken, Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Lincoln, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak ve Emre Mor dahil edilmedi.

Sarı-lacivertliler H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava ile karşılaşacak.

Beşiktaş da kadrosunu bildirdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi için UEFA'ya verdiği oyuncu listesini açıkladı.

Yeni transferlerden Eric Bailly ve Tayfur Bingöl kadroda kendisine yer bulurken uzun süreli sakatlıkları bulunan Emre Can Uzunhan ve Tayip Talha Sanuç kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlılar D Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Norveç'in Bodo/Glimt ve İsviçre'nin Lugano takımlarıyla karşılaşacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kadrosu belli oldu.

Yeni transferlerden Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele oyuncu listesine eklenirken, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu kadroda yer almadı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarıyla mücadele edecek