Temsilcilerimiz gruplarda son kez sahada!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam gruplardaki son maçlarına çıkacak. Beşiktaş Avrupa defterini kapatırken, Fenerbahçe liderlik için mücadele edecek.

Fenerbahçe-Spartak Trnava

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında bu akşam Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile sahasında karşılaşacak. Karşılaşma EXXEN platformundan canlı yayınlanacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te oynanacak müsabakayı, Kuzey Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. Stavrevin yardımcılıklarını ise Goce Petreski ve Ante Culjak yapacak.

Liderlik için sahada

İlk iki sırada bulunan Nordsjaelland ve Ludogorets, Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak.

Ludogorets-Nordsjaelland mücadelesinin berabere bitmesi durumunda Fenerbahçe, alacağı galibiyetle grubu lider olarak da tamamlayabilecek. İki takımdan biri kazanırsa Fenerbahçe kazanması durumunda grubu 2. olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe, Spartak Trnava mücadelesinde sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc, forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can, Dzeko.

SPARTAK TRNAVA: Takac, Kostrna, Stetina, Kosa, Daniel, Bainovic, Zeljkovic, Bukata, Ofori, Azango, Duris.

Lugano-Beşiktaş

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

Beşiktaş eksik kadroyla son maçına çıkıyor

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Necip Uysal'ın durumu maç saatinde belli olacak.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

LUGANO: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdara, Belhaj, Sabbatini, Steffen, Bislimi, Cimignani, Celar.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Onur, Amartey, Aytuğ, Tayfur, Salih, Hadziahmetovic, Cenk, Chamberlain, Zaynutdinov, Muleka.