Temsilcilerimiz galibiyet için sahaya çıkıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş bu akşam sahaya çıkıyor. Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta maçında havlu attığı turnuvaya Fenerbahçe kayıpsız devam etmek istiyor.

Beşiktaş - Club Brugge

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bu akşam sahasında Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Sloven hakem David Smajc'ın yöneteceği maç, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Beşiktaş, bir puanla son sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu 4. hafta müsabakasının ardından gruptan çıkma şansını kaybetmişti. Bu yıl Avrupa kupalarında seyircisi önündeki son maçını oynayacak olan Beşiktaş taraftarına galibiyet armağan etmek istiyor.

Üç galibiyet ve bir beraberlik sonucunda hanesine 10 puan yazdıran lider Club Brugge ise gruptan çıkmayı garantiledi.

İki takım arasında Belçika'da oynanan ilk maç 1-1 berabere bitmişti.

Eksikler

Bodo/Glimt ile yapılan son maçta kırmızı kart gören Necip Uysal, takımdaki yerini alamayacak.

Necip dışında Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Jean Onana, Salih Uçan, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun ise sakatlıkları bulunuyor.

Nordsjaelland - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Right to Dream Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard yönetecek. Karşılaşma, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

Avrupa'da bu sezon oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe, Danimarka'dan galibiyet ile dönerek gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor.

Eksikler

Fenerbahçe, Nordsjaelland maçında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc'ın Danimarka deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.