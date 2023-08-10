Temsilcilerimiz avantaj için sahaya çıkıyor!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor bu akşam sahaya çıkıyor. Temsilcilerimiz tur için avantaj arayacak.

Fenerbahçe-Maribor

Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan izlenebilecek. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

Fenerbahçe turu geçmesi halinde Twente - Riga maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Neftçi Bakü-Beşiktaş

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Neftçi Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak. İsviçreli hakem Lukas Fahndrich'in yöneteceği mücadele, S Sport Plus'tan takip edilebilecek.

Karşılaşmanın rövanşı ise 17 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Beşiktaş turu geçmesi halinde Aris - Dinamo Kiev maçının galibiyle play-off turunda eşleşecek.

Adana Demirspor-Osijek

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

Karşılaşma TV 8,5 ekranlarında olacak.

Mavi-lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.