Temmuz'da memur maaş zammı ne olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun beş aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için 5 aylık dönemde yüzde 22,72 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Memur maaşları ve emekli memurlar için ise beş aylık dönemde yüzde 17,38 oranında fark meydana geldi.
Temmuz maaş zamları, haziran ayı enflasyon verileriyle netlik kazanacak.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayısta aylık enflasyonu yüzde 3,37 olarak açıkladı. Beş aylık enflasyon yüzde 22,72, yıllık enflasyon ise yüzde 75,45 oldu.
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Buna göre, 5 aylık dönem için SSK ve BAĞ-KUR aylıklarında yüzde 22,72 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
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Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise 5 aylık dönemde yüzde 6,71 enflasyon farkı doğdu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları için yüzde 17,38 oranında zam kesinleşti.
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