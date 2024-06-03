Temmuz'da memur maaş zammı ne olacak?

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için ise 5 aylık dönemde yüzde 6,71 enflasyon farkı doğdu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaşları ve emekli memur aylıkları için yüzde 17,38 oranında zam kesinleşti.