Temizer'den Koray Aydın'a: ''İstediğin kanalda neler yaptığını konuşalım, kararı millet versin''

İYİ Parti 2.Olağan kurultayı sonrasında Koray Aydın’ın kurultay öncesindeki ve kurultay sırasında yaptığı tepki çeken hamleler tartışılmıştı. İYİ Parti teşkilat başkanı Koray Aydın'ın delegasyona gizliden şunları yazmayın ve oylamayın dediği kampanya ve kongrede çıkan krizler adeta partiyi ikiye böldüğü bildirilmişti. Bunun üzerine Yavuz Temizer Koray Aydın'ı sosyal medya hesabından duelloya davet etti.

Temizer, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

''İstediğin tv kanalında kongrede neler yaptığını konuşalım. Yaptığın komitacılığı ve hizipçiliği ve partiye verdiğin zararı masaya yatıralım. Kararı da millet versin.''

''KORAY AYDIN İSTİFA ETMELİDİR''

➡️İyi Parti'de kavga!



▪️İYİ Parti Genel Başkan Yard. Yavuz Temizer, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın istifasını istedi



▪️Koray Aydın gereğini yapmalı, istifa önemli bir müessesedir

▪️Kimsenin komitacılık, hizipçilik yapmaya hakkı yok

▪️Partimizi tartışmaya açanlar bedel ödemeli pic.twitter.com/nPHTI9kL5b — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 22, 2020

Halk Tv canlı yayınına katılan İYİ Parti Millet vekili sayın Yavuz TEMİZER yapmış olduğu açıklamada;

''Pazar günü yapılan kongrede haksızlıklar yapılmış, talimatla İYİ Parti şekillendirilmeye çalışıldı. İhanet genel başkanımıza yapılmıştır. İsyanımız bunadır. İYİ Parti üzerinden kirli hesaplar yapanlara cevabımız sert olacaktır.

Birileri parti içerisinde hizipçilik ve komitecilik yapamaz. Bu sorumlular bedel ödemeli ve Sayın Genel başkanın eli rahatlanmalıdır.

Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray AYDIN bu yaşananların sorumlusudur. Koray AYDIN İstifa etmelidir.'' demişti.