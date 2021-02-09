Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur İttifakı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçtiğimiz ay Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi, siyasette ittifak tartışmalarının seyrini değiştirdi.

Bu girişimler başta nezaket ziyareti olarak değerlendirilse de daha sonra Cumhur İttifakı'nı Saadet Partisi ile genişletme çabası olarak yorumlandı.

Gerçekleşen ziyaret sonrası taban içinde bölünmelerin yaşandığı şu günlerde partide bir kesim HDP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer almak isterken, diğer bir kesim de milli görüşü savunan Cumhur İttifakı'nda yer almak istedi.

HDP'DEN İTTİFAK ZİYARETİ

Yaşanan bu gelişmeler sonrası geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi'ni Millet İttifakı'nda tutmak için HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamaollaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Saadet Partisi'nin ittifak konusunda nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken; bugün gazeteci Cüneyt Özdemir'e konuşan Temel Karamaollaoğlu, konu ile ilgili son noktayı koydu.

"BAKANLIK VERSELER DE CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILMAM"

Cüneyt Özdemir, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'na "Hiç dolandırmadan size soracağım. Size Millet İttifakı'nı bırakın Cumhur İttifakı'na katılın size bakanlık vereceğiz diyerek AK Parti'den teklif geldi mi?" sorusunu yöneltti.

Karamollaoğlu ise "Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Şurada şunu ifade etmek isterim; yani bize herhangi bir şekilde gelin size bakanlık verelim, gelin size şu imkanları sağlayalım gibi bir teklifin, benim nokta-ı nazarımda önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü, bakanlık dediğiniz şey ne? Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasında. Bugün verir, yarın vermeyebilir. Yani bakanlığın herhangi bir önemi yok." ifadelerini kullanarak, Cumhur İttifakı'na net bir şekilde katılmayacağını açıkladı.