Temel Karamollaoğlu: Türkiye uzaya gidemez

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, bir hayali daha gerçekleştirmek adına hedef koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünyada ses getirdi.

Türkiye'nin uzay hedefine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uzay komedisi" açıklamasında bulunurken Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da bu hedefin gerçekleşemeceğini savundu.

Halk TV'nin bugün canlı yayın konuğu olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, Suat Toktaş'ın sorularını yanıtlarken uzay projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"ÜZÜLÜYORUM"

"Uzayla ilgili bir sürü kitap var. Bizim gençliğimizde onlar gündemdeydi. Uzay'a gitmek toplumda yeni bir hava oluşturmak için, "Biz ne kadar ileri bir hedef göstererek" söylenen bir söz. Üzülüyorum. Sadece ABD ve Rusya'nın Uzay'a insan gönderme imkanı var. Uzaya gitmek paraya bağlı.

"ACİZ İKTİDAR NASIL UZAYA GİDER"

Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?

"BU LAF UNUTULUR ZATEN

Uzaya gidecek kişinin vücudunun bile uzay ortamına alışması için iki seneden fazla süre lazım. Bu iş yaklaşık 100 milyar dolara mal olur. İktidar kendisi mahçup olur. O zaman gelince zaten bu laf unutulur."