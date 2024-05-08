Temel Karamollaoğlu siyaseti bırakıyor!

Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Kaya, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası siyasette yumuşama dönemine girdiği açıklamasına ilişkin, Türkiye'nin normalleşmesi için atılan her adımı destekleyeceklerini belirterek, "Ancak her zaman söylediğimiz gibi iktidarlar bizim meşruiyetimizi belirleyemez. İktidarlar bizim gündemlerimizi ve önceliklerimizi belirleyemez. İktidarın ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen dostlar düşmanlar kataloğuna göre asla siyaset yapamayacağız. Saadet-Gelecek grubu olarak iktidarın kendi çıkarlarına göre çizdiği sınırlarda siyaset yapmayı reddediyoruz. Bize rota çizecek tek kişi var o da aziz milletimizdir ve biz onların çizdiği sınırda siyaset yapmayı Allah'ın izniyle hep birlikte devam edeceğiz. Milletin gündemi neyse Saadet ve Gelecek partilerinin gündemi de odur. Milletin siyasetten beklentisi neyse bizim çabamız ve gayretimiz de bu olacaktır" diye konuştu.

Karamollaoğlu bırakıyorum

Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da kongreye gideceğini söyleyen Kaya, "Bu vesileyle 1969 yılından önce Erbakan Hocamız ile tanıştığı günden bu yana Milli Görüş davasına dört elle sarılan, bu dava yolunda bir milim şaşmadan bugünlere kadar gelen ve genel başkanlığı üstlendiği günden bu yana da Saadet Partimizin, Türkiye siyasetinde yeniden aktör olarak ortaya çıkmasını sağlayan değerli Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'na huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette biliyoruz ki bizler sadece görevde olduğumuz süre içerisinde değil, son nefesimize kadar bu aziz milletimize hizmet etme yolunda bir adım dahi geri kalmayacağız. Sayın Genel Başkanımız, her ne kadar genel başkanlığı bırakacağına karar vermişse de bundan sonra seçilecek genel başkanımız, Genel İdare Kurulumuz, il ve ilçe başkanlarımızın da önünde en fazla çalışan ve Saadet Partisi'nin bir an önce iktidara gelmesi için çalışacağından asla ama asla şüphemiz yoktur" ifadelerini kullandı.