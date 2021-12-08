Temel gıdada üreticiden markete dev fiyat farkı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin kasım ayı verileri birçok gıda maddesinde üretici ile marketlerdeki büyük fiyat farkını bir kez daha ortaya çıkardı. İşte üreticiden markete kadar değişen dev fiyat farkları...
Türkiye gıda fiyatlarındaki artışı izlemek için 'erken uyarı sistemi' kurarken sebze ve meyvelerde üretici ile market fiyatları arasındaki belirgin fark devam ediyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verilerine göre birçok gıda maddesinde üretici ile marketlerdeki fiyat farkı yüzde 200’i aştı; çok sayıda üründe de fiyat farkı yüzde 100 ila 200 civarında seyrediyor.
Temel gıdalarda fiyat farkı yüzde 200’den fazla
En temel gıda maddelerinden birisi olan kuru soğanda da yüksek kar oranları dikkat çekiyor. Üretici kuru soğanın kilosunu 59 kuruşa satarken aynı ürünün hal fiyatı 1,29; pazar fiyatı 2,25 TL ve market fiyatı ise 2,42 lira.
Peki, sebze ve meyve fiyatlarında üretici-market farkı hangi üründe ne kadar? Üretici fiyatı ile hal, pazar ve market fiyatları arasındaki fark yüzde kaç?