Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi geliyor
Bakan Nebati harekete geçti. Gıda, sağlık ve eğitimde KDV oranlarının düşürülmesi planlanıyor. KDV indirimleri ile özellikle temel gıda fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçilecek ve fiyatlar düşürülecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona yaklaştı. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken, üretici, ticaret yapanları da rahatlatacak.
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor.
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Sabah'ın haberine göre, KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.
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Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor.
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