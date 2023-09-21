AjansHaber.com.tr Yaşam TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı! TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı! Sultangazi TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı. 21 Eylül 2023 12:07 Son Güncelleme: 21 Eylül 2023 12:14 Sultangazi TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı. tem istanbul alev otomobil Yorumlar Çok İzlenen Videolar Parkta iç çamaşırlarıyla banyo yaptı! 3 kişinin öldüğü silahlı kavga böyle görüntülendi! TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı! İstanbul'da İETT otobüsü devrildi! 7 yaralı Ajans'ta Bugün | 18 Eylül 2023
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