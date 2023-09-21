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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı!

Sultangazi TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı.

Sultangazi TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı.

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