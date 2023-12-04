Telefonlar depremi 60 saniye önce uyardı!

Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara uyarı gönderdiği ücretsiz bir sistem geliştirdi. Deprem meydana geldiğinde deprem dalgalarının sarsıntısından korunmak için zaman kazandırmak amacıyla geliştirilen Android Deprem Uyarı Sistemi son dönemlerde merak ediliyor. Yakın zamanda ülkemizde de kullanıma açılan Google Android Deprem Uyarı Sistemi sayesinde depremden saniyeler önce vatandaşlar uyarılarak daha güvenli bir yere geçmelerini sağlanıyor. Android deprem uyarı sistemi sayesinde 5 Ocak 2022 sabahı Antalya’da meydana gelen depremin kısa süre öncesinde vatandaşlara uyarı yollandı. Malatya'da 10 Ağustos 20.48'de gerçekleşen 5.3 büyüklüğündeki depremi kullancılara 15-20 saniye öncesinden bildirdi. Son olarak ise Marmara Denizi - Gemlik Körfezi'nde meydana gelen depremi saniyeler öncesinde haber verdi.

GOOGLE ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Ivme Ölçer Kullanımı: Akıllı telefonlarda bulunan ivme ölçer (accelerometer), hareketi algılayabilen bir sensördür. Google'ın bu sistemi, bu sensörü kullanarak yeryüzünde gerçekleşen ani hareketleri algılar.

Veri Toplama ve Analiz: Kullanıcılardan gelen veriler, büyük bir veritabanında toplanır. Eğer birçok cihaz aynı anda benzer bir hareket algılarsa, bu bir depremin işareti olabilir. Sistem, bu verileri hızla analiz eder.

Uyarı Gönderimi: Eğer sistem, belirli bir bölgede bir deprem olduğunu tespit ederse, bu bölgedeki diğer kullanıcılara hızla bir uyarı gönderir. Bu uyarı, kullanıcılara saniyelerle ölçülen ekstra bir süre kazandırarak onların güvende olmalarını sağlar.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Söz konusu uygulama sadece Android cihazlar için geçerlidir. iOS için Google Deprem Uyarısı sistemi aktif değil. Deprem Uyarı Sistemi, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda kullanılıyor ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu uyarı bildirimlerini telefonunuzda açmanız gerekiyor. Ayrıca Android'in deprem uyarıları yalnızca Wi-Fi, kablosuz internet bağlantısı, ya da veri bağlantısı açıksa gönderiliyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi, 3 milyardan fazla Android akıllı telefonun çoğunda bulunan ivmeölçerleri kullanarak sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgedeki Android kullanıcılarına uyarı gönderiyor. Android deprem uyarı sistemi telefonların "konum" ayarları üzerinden yapılabiliyor. Android işletim sistemi, bu uygulama ile her depremin algılanacağını ise taahhüt etmiyor. Zira telefonunuz yakın çevrenizde 4,5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen depremleri size uyarı olarak göndermek için konumunuzu kullanıyor. Bu uyarıları, SharkeAlert tarafından sağlanan verilerle gönderiyor.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL KURULUR?

Android deprem uyarı sisteminde yararlanmak için kablosuz bağlantı veya veri bağlantısı açık olmalıdır. Bölgenizde meydana gelen tüm depremler için uyarı alamayabilirsiniz. Bazen uyarı alabilir, ancak bulunduğunuz konumda bir deprem olduğunu hissetmeyebilirsiniz. Uyarıyı sarsıntı başlamadan önce, sarsıntı sırasında veya sonrasında alabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için ilk olarak telefonun 'AYARLAR' menüsüne gidilir. Daha sonra ise Konum>Gelişmiş>Deprem Uyarıları adımları takip edilerek deprem uyarı sistemi aktif hale getirilir.

Telefonunuzun AYARLAR uygulamasını açın.

KONUM > GELİŞMİŞ > DEPREM UYARILARI’na dokunun.

DEPREM UYARILARI’nı açın.

ANDROİD DEPREM UYARI SİSTEMİNİ KULLANAN ÜLKELER

2020'de Google, şimdiye kadar yapılmış en büyük deprem algılama sistemini kullanıma sunmaya başladı. Google'ın Android Deprem Uyarı Sistemi ilk başta yalnızca ABD'de mevcuttu, ancak kısa süre önce Yunanistan ve Yeni Zelanda'ya geldi. Google yeni sistemi bir süredir; Türkiye, Filipinler, Kazakistan, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'da da kullanıma sunuyor.

Google Android Deprem Uyarı Sistemi hakkında merak edilen bazı soruları ve bunlara verilebilecek genel cevapları aşağıda sıraladık:

1. Bu uyarı sistemini kullanmak için ek bir uygulama indirmem gerekir mi?

-Hayır, Android işletim sistemli birçok cihazda bu özellik doğrudan işletim sistemiyle entegre gelir.

2. Uyarı sistemi gerçekten depremi önceden tahmin edebiliyor mu?

-Hayır, bu sistem depremleri önceden tahmin etmez. Ancak meydana gelen bir depremi hızla algılar ve tehlike altındaki kullanıcılara saniyelerle ölçülen bir ek süre kazandırarak uyarı gönderir.

3. İvme ölçer sürekli çalıştığı için pil tüketimi artar mı?

-Akıllı telefonların ivme ölçerleri zaten birçok işlev için çalışır ve bu servis pil tüketimini önemli ölçüde etkilemez.

4. Sistem bir depremi yanlışlıkla algılarsa ne olur?

Her teknolojik sistemde olduğu gibi bu sistemde de yanlış alarm olasılığı vardır. Ancak Google, büyük bir veritabanını ve algoritmayı kullanarak bu tür yanlış uyarıların olasılığını minimize etmeye çalışır.

5. Deprem sonrası uyarı almadıysam bu ne anlama gelir?

Uyarı almamanız, sistemin çalışmadığı veya depremin tehlike oluşturmadığı anlamına gelmez. Çeşitli faktörlere bağlı olarak uyarının size ulaşmamış olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

5. Uyarıyı aldıktan sonra ne yapmalıyım?

Uyarıyı alır almaz kendinizi güvende bir yere almalı, başınızı korumalı ve sarsıntı geçene kadar orada kalmalısınız.