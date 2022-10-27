Telefonda "sinyal" kanunu kabul edildi

AK Parti’nin hazırladığı “Bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının bloke edilmesine ilişkin yasa teklifi” TBMM’de kabul edildi.

Buna göre, kesintisiz bir yıl süreyle elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almayan, yani telefon görüşmesi yapılmayan ya da mesaj atılmayan, internete girilmeyen cihazların elektronik kimlik bilgileri kayıtlı olmaktan çıkarılarak pasif hale düşürülecek.