Telefon dolandırıcıları can yakmaya devam ediyor

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), telefonda kendisini 'askeri personel' olarak tanıtıp, Lalapaşa ile Süloğlu ilçelerinde oturan 2 kişinin altınlarını alarak dolandıran A.K.'yi operasyonla yakaladı.

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.'nin üst aramasında yüklü miktarda para ile uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklandı