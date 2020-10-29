Tele 1'de Türk polisine iftira

TELE1 SUNUCUSUNDAN AKILALMAZ SÖZLER

Başkan Erdoğan'ın Almanya'da camiye baskını eleştiren sözleri hakkına sınırı aşan TELE1 sunucusu Musa Özuğurlu "Erdoğan'ın camiye baskın yaptınız gibisinden, bunları dini özgürlüklere aykırı olarak değerlendirdi ya da dine büyük bir hakaret olarak değerlendirdi. Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye'de Cemevleri'ne girip rahatlıkla işeyebiliyorlar ama. Böyle olduğu halde Erdoğan Merkel'i eleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

TELE1, BAYRAKTAR TB2 İÇİN DE YALAN HABER YAPMIŞTI

Tele1 TV Türk Bayraktar 'TB2 İHA motorlarının askeri kullanım sertifikasına sahip olmadığı haberini yapmış Selçuk Bayraktar da sosyal medyadan "Damadın İHA’ları değil, Milletin S/İHA’ları... Siz isteseniz de uçacak, istemeseniz de!" cevabını vermişti.

Bu mübarek gecede aşağıdaki iftirayı atan malum Tele1 adlı TV kanalını ve bu rezil programın sunucusunu önce Allah’a, sonra Yüce Milletimize havale ediyoruz.



Sadece terörle, hırsızla, uğursuzla uğraşmıyoruz, aynı zamanda içimizdeki FRANSIZLARLA da uğraşıyoruz. pic.twitter.com/mvN5l4yGOg — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 28, 2020

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Tele1 televizyonu sunucusunun polisimize yönelik iddialarına tepki gösterdi. TELE1 sunucusu Almanya'daki alçak polis baskınına tepki gösteren Başkan Erdoğan'ı eleştirerek polisimizin Cemevlerine işediği ve devletin buna sessiz kaldığı iftiralarını atmıştı.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır.' ifadesini kullandı.

RTÜK Başkanı Şahin, yazılı açıklamasında, Tele 1 yayınında Türk polisi ile ilgili yapılan açıklamaların dikkatlerinden kaçmadığını ve söz konusu yayınla ilgili RTÜK olarak inceleme başlatıldığını belirtti.

"Tele 1 ekranlarında kamuoyu vicdanını rahatsız eden açıklamalar dikkatimizden kaçmamıştır." ifadesini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

"Tele 1 sunucusunun bahse konu yayında muhalefet etme psikolojisiyle kahraman polislerimize iftira atması kabul edilemez. Kendisini esefle kınıyorum. Kamu görevi yürüten yayıncıların gazetecilik ilkelerini unutarak toplumda infial oluşturabilecek açıklamalar yapma özgürlüğü yoktur. RTÜK olarak buna müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır."