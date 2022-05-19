Tekvandoda 2 altın madalya

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde devam eden organizasyonun final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.