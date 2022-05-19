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Tekvandoda 2 altın madalya

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda milli para tekvandocular Alican Özcan ve Nurcihan Ekinci, altın madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Manchester kentinde devam eden organizasyonun final müsabakalarında erkekler K44 58 kiloda mücadele eden Alican Özcan, Fransız rakibi Bopha Kong'u 34-15 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar K44 47 kiloda Nurcihan Ekinci de finalde Ukraynalı Viktoriia Marchuk'u 13-12 yenerek altın madalyaya ulaştı.

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