Teksas'ta "Kovid-19 yardımlarıyla" Lamborghini satın alan kişiye 9 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Teksaslı 30 yaşındaki Lee Price’ın Kovid-19 salgını nedeniyle dağıtılan yardımlarda dolandırıcılık ve kara para aklamadan suçlu bulunduğu belirtildi.

Lee’nin Kovid-19 fonundan vergi kayıtlarında sahtecilik yaparak 1,6 milyon dolar kredi çektiği, bununla da Lamborghini Urus, Ford F-350 tipi kamyonet ve Rolex saat gibi kendine pahalı eşyalar satın aldığı kaydedildi.

Eylülde hakkındaki suçlamaları kabul eden Lee’ye, mahkemede 9 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Açıklamada, Lee’nin çektiği 1,6 milyon dolar kredinin 700 bin dolarına el konulduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı Dolandırıcılık Dairesinin, Kovid-19 yardım fonlarında sahtekarlık yapmaktan 150'den fazla sanık hakkında 95’ten fazla cezai dava açtığı ve bu davalar sonucu dolandırıcılıkla elde edilen fonlardan 75 milyon doların üzerinde nakdin geri alındığı bilgisi paylaşıldı.