Tekrarlanan seçimlerin sonuçları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün sandık başına gitti.

17:00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılmaya başlandı.

Büyükkarıştıran'da CHP'nin adayı kazandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran belde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 286 oy alarak başkanlığa seçildi.

DSP adayı Hakan Karaman 2 bin 101, AK Parti adayı Rasim Vatansever 14, Yeniden Refah Partisi adayı Fatih Şafak 11, MHP adayı Erkan Tezcan 8, Saadet Partisi adayı Yusuf Berber 3 oy aldı.

Akpazar'da AK Parti'nin adayı kazandı

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Aydın kazandı.

Kullanılan oyların 1301’i geçerli, 40’ı geçersiz sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, 644 oy alan AK Parti adayı Ali Aydın belediye başkanı seçildi.

Seçimde CHP adayı Zeynel Yıldırım 421, DEM Parti adayı Orhan Çelebi 220, Yeniden Refah Partisi adayı Ahmet Yılmaz 5, MHP adayı Neşe Gür 10, Saadet Partisi adayı Umut Şahin 1 oy aldı.

Sağlık'ta MHP'nin adayı kazandı

Aksaray'ın merkez ilçesine bağlı Sağlık beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Abdullah Tosun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, 806 oy alan MHP adayı Tosun belediye başkanı seçildi, AK Parti adayı Mehmet Yiğit ise 748 oy aldı.

Güneykaya'da AK Parti'nin adayı kazandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hüseyin Kırışkuzu 556, MHP adayı Hasan Erçoban 406, Yeniden Refah Partisi adayı Oğuz Kağan Ünal 20 ve Saadet Partisi adayı Mehmet Sarıkaya 5 oy aldı, 34 oy geçersiz sayıldı.

Güzelyurt'ta AK Parti'nin adayı kazandı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'nin adayı Demircioğlu, 873 oy alarak başkanlığa seçildi. İYİ Parti adayı 580, MHP adayı ise 287 oy aldı.

Pınarbaşı'nda CHP'nin adayı kazandı

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 6 bin 783 oy alan CHP’li Deniz Yağan kesin olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçildi.

CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy alırken, MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu’na ise 6 bin 494 oy çıktı.

Hilvan'da DEM Parti adayı kazandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.