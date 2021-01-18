Teknoloji devinde büyük şok!

Samsung Group yönetim Kurulu Başkanı ve varisi olan Lee Jae-yong, Güney Kore savcılığı tarafından Samsung Grubunun kontrolünü ele geçirmek için hisse senedi ve muhasebe sahtekarlığı ile suçlandı. Lee Jae-yong'un yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2015'TE USULSÜZLÜK SUÇLAMASI

Güney Koreli savcılar Lee'yi, 2015 yılında iki Samsung biriminin tartışmalı birleşmesinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla suçlamıştı. Seul mahkemesi suçlama ile ilgili olarak Lee için tutuklama talebini reddetmişti.

2017 YARGILANMIŞTI

Lee, 2017'de eski Başkan Park Geun-hye'nin istifası ve mahkumiyeti de dahil olmak üzere Güney Kore'yi sarsan bir siyasi ve ticari skandalda rolü olduğu iddiasıyla yargılanmıştı.