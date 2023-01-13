TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na başvurular 15 Ocak'ta sona erecek

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na son başvuru tarihi 15 Ocak Pazar günü olarak belirlendi.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile Türkiye'de 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda havada büyük bir rekabet yaşanıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı il müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip kişiler ve drone sporuna ilgi duyan herkes TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın birinci etabı 2-5 Mart'ta İzmir'de, ikinci etabı 16-19 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek.

İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular, TEKNOFEST 2023 İstanbul’da yapılacak Büyük Final'de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül takdim edilecek.

Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2023 kapsamında düzenlenecek World Drone Cup'ta ülkeyi temsil edecek.

Sporcular tarafından büyük ilgi gören TEKNOFEST Drone Şampiyonası heyecanına ortak olmak için "www.teknofest.org" adresi ziyaret edilebiliyor.