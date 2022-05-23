'TEKNOFEST Azerbaycan' için geri sayım başladı
Bakü'de, 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST Azerbaycan" için hazırlıklar sürüyor.
TEKNOFEST Azerbaycan'a sayılı günler kala festivalin yapılacağı Bakü Crystal Hall ve çevresi ile Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ın etkinliğe hazır hale getirilmesi için son çalışmalar yapılıyor.
1 9
Festivalde sergilenecek uçaklar, insansız hava araçları, helikopterler ve zırhlı araçlar da alandaki yerlerini aldı.
2 9
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK uçakları, festival öncesinde Bakü semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi.
3 9
Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.
4 9