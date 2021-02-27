35 farklı kategoride gerçekleşecek TEKNOFEST 2021 Roket Yarışması'na başvuru için son günler

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Roket Yarışması'na başvurular 28 Şubat Pazar günü sona erecek. Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü'nde gerçekleşecek, dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST'te açıklanacak.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmalarına da sahne oluyor.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere TEKNOFEST kapsamında düzenlenen roket yarışması bu yıl dördüncü kez öğrenci ağırlamaya hazırlanıyor. Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin takım olarak katılımına açık olan yarışmada 4 farklı kategori yer alıyor. Bu kategoriler, lise kategorisi (5 bin feet), orta irtifa kategorisi (10 bin feet), yüksek irtifa kategorisi (20 bin feet) ve zorlu görev kategorisinden (10 bin feet) oluşuyor. Yarışmada temel olarak, takımların tasarlayıp ürettikleri roketlerin hedef irtifaya erişmesi sonrası roket içerisinde taşınan asgari 4 kilogramlık faydalı yükün roketten çeşitli yöntemlerle ayrılması ve akabinde hem roket bileşenleri hem de faydalı yükün paraşütle yere sağlam indirilerek kurtarılması hedefleniyor.

Yarışma kapsamında takımların, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Atış Hazırlık Raporu (AHR) olmak üzere 3 farklı rapor hazırlamaları gerekiyor. ÖTR değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleşecek ön eleme sonrası maddi destek almaya hak kazanan takımlar, KTR sonuçlarına göre belirlenecek. Takımlar, tasarımlarını, yarışma başvuru sürecinin sona ermesinin ardından yayınlanacak olan motor kataloglarından seçecekleri bir roket motoruna göre yapabilecek.

Roket yarışması, TEKNOFEST tarihinden önce Tuz Gölü'nde gerçekleşecek, dereceye giren takımlar ise TEKNOFEST'te açıklanacak. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2021 olarak belirlenen yarışmaya, katılmak isteyen takımlar, başvurularını "https://kys.turkiyeteknolojitakimi.org" adresinden yapabiliyor.

TEKNOFEST TEKNOLOJİ YARIŞMALARI 2021 YILINDA 35 FARKLI KATEGORİDE GERÇEKLEŞECEK

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları bu yıl ilk kez düzenleniyor. Gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan su altı sistemlerine teknolojinin her alanında Türkiye tarihinin en büyük teknoloji yarışmaları ile gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedefleniyor.

Düzenlenen yarışmalara katılarak ön eleme aşamasını geçen binlerce gencin projesine toplamda 5 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanması hedefleniyor. Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 635 bin lira değerinde ödül dağıtılacak.