TEKNOFEST 2021 başvuruları başladı

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik eğitimi öğretmek yetmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde destek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Tarım'dan Sualtı Sistemleri'ne teknolojinin kendi alanında yarışmalarla Türkiye tarihinin en büyük Teknoloji Yarışlarını gerçekleştiriyor.

Gençlerin millî teknoloji üretmek ve geliştirme konusunda ilgilerinin arttırılması hedeflenerek çalışan çalışan gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 5 Milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 4 Milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.