AjansHaber.com.tr Spor Hapis cezası aldı

Teknik direktör Zoran Mamic'e dolandırıcılıktan hapis cezası

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Zoran Mamic, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Teknik direktör Zoran Mamic ve kardeşi Zdravko, Dinamo Zagreb'in transferlerinde vergi kaçırdıkları ve rüşvet aldıkları gerekçesiyle açılan davadan suçlu bulundu.

"Kendimi suçlu hissetmiyorum"
Kararın açıklanmasının ardından 4 yıl 8 ay hapis cezası alan Mamic, "Kendimi suçlu hissetmiyorum. Daha önce de karar açıklanırsa Dinamo Zagreb'deki teknik direktörlük ve sportif direktörlük görevlerimden istifa edeceğimi söylemiştim. Kulübe bundan sonrası için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'de Mamic'in yerine geçici olarak antrenör Damir Krznar getirildi.

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde İngiltere temsilcisi Tottenham ile 18 Mart Perşembe günü karşılaşacak.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ZTK yarı finalinde hakemler belli oldu
Selahattin Baki: ''VAR operatörü araştırılsın."
Di Maria sahadayken telaş içinde sahayı terk etti!
Serdar Dursun Almanya'yı sallamaya devam ediyor
Şota Süper Lig'e geri dönüyor
City, Fulham deplasmanında farklı kazandı
Ziraat Türkiye Kupası yarın başlıyor