Teknik direktör değiştirme dönemi başladı!
Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında 4 Süper Lig takımı teknik direktörlük konusunda değişikliğe gitti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında 4 Süper Lig takımı teknik direktörlük konusunda değişikliğe gitti.
Beşiktaş, Hatayspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa teknik direktörlerini değiştirdi. En az 1 yıllık sözleşme imzamış olan teknik direktör ve yardımcılarına yasa gereği yıl sonuna kadar alacağı ücret ve primleri yönetimler tarafından ödenecek.
Teknik direktörlerini değiştiren takımların yeni antrenörleri:
Beşiktaş: Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı.
MKE Ankaragücü: Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlandı.
Hatayspor: Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı. Volkan Demirel ile anlaşma sağlandı.
Kasımpaşa: Şenol Can ile yollar ayrıldı. Selçuk İnan ile anlaşma sağlandı.
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