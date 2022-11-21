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Teknik direktör değiştirme dönemi başladı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında 4 Süper Lig takımı teknik direktörlük konusunda değişikliğe gitti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk 14 haftasında 4 Süper Lig takımı teknik direktörlük konusunda değişikliğe gitti.

Beşiktaş, Hatayspor, Ankaragücü ve Kasımpaşa teknik direktörlerini değiştirdi. En az 1 yıllık sözleşme imzamış olan teknik direktör ve yardımcılarına yasa gereği yıl sonuna kadar alacağı ücret ve primleri yönetimler tarafından ödenecek.

Teknik direktörlerini değiştiren takımların yeni antrenörleri:

Beşiktaş: Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Şenol Güneş ile anlaşma sağlandı.

MKE Ankaragücü: Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Ömer Erdoğan ile anlaşma sağlandı.

Hatayspor: Serkan Özbalta ile yollar ayrıldı. Volkan Demirel ile anlaşma sağlandı.

Kasımpaşa: Şenol Can ile yollar ayrıldı. Selçuk İnan ile anlaşma sağlandı.

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