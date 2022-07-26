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Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurunun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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