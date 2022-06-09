Tekirdağ'da yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK şüphelisi R.T'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK/PYD'ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralanan örgüt üyesi M.D'nin ameliyat masrafları için gerekli parayı akrabalarından almak üzere Kapaklı ilçesine geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni kapsamında oluşturulan ekipler, kadının aile ile görüşme yaptıktan sonra bir miktar para alarak Suriye'ye geri döneceğini tespit etti.

Takibe alınan R.T, ilçeden ayrılırken otoban gişelerinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.