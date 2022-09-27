AjansHaber.com.tr Gündem Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bazı araç ile şüphelilerin üst aramasında 180 gram esrar, 36 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler U.T.T, H.P, G.K. ve S.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
8 ayda 2 milyon turist ağırladı!
SGK'ye sözleşmeli 341 personel alınacak!
Kocaeli'de 122 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu!
İran Cumhurbaşkanı'ndan açıklamalar
Ukraynalı çocuklara Türk adı veriliyor!
Borsa haftaya düşüşle başladı!