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Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisi yakalandı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Z.E.E'nin ilçede yaşadığını tespit etti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 6 cep telefonu, tabanca ile örgüte ait olduğunu değerlendirilen yazılı dokümanlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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