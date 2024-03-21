Tekirdağ'da can pazarı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Tekirdağ' ın Saray ilçesi' nde tır ile minübüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Saray'dan Çerkezköy istikametine giden 34 BGE 76 plakalı TIR, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden 59 KS 182 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.