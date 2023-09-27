AjansHaber.com.tr Gündem Tekirdağ'da 122 düzensiz göçmen yakalandı!

Tekirdağ'da 122 düzensiz göçmen yakalandı!

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 122 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Saray ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 122 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 14 zanlı gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9’u tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli mesajlar
Üniversiteli gençlere müjde
Emekliye maaş zammında tarih verildi!
Uzaylı istilası var zannedip polisi aradı!
Kızına 4 yıl boyunca tecavüz etti, hamile bıraktı!
BES'te Kısmi Ödeme Dönemi resmen başladı!
Numan Kurtulmuş İrlanda'ya gidiyor!