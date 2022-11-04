Tekin: “Uyuşturucu beka sorunudur”

Siyasetteki uyuşturucu tartışması devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un en yoksul ve uyuşturucu kullanımının en yaygın olduğu ilçelerinde uyuşturucu kullanan kişilerin aileleri ve çevre esnafıyla görüştü.

Böylesine büyük bir soruna, "Siyasi karşıtlık üzerinden yaklaşırsak, uyuşturucu ile mücadelede asla başarılı olamayız diyen Tekin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Polis ve Jandarma teşkilatlarımızı suçlamadığı halde, birileri kasıtlı olarak Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını günlük sıcak siyasetin içine çekme gayreti içindeler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu madde kullanımının toplumda salgın boyutuna gelmiş olduğuna dikkat çekmesini, ülkemizin yüz yüze bulunduğu uyuşturucuya bağımlı olma tehlikesini sağlıklı bir şekilde konuşmak için bir fırsat olarak değerlendirebiliriz.” Dedi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2022 Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye’de yakalanan kokain miktarı yüzde 44,9, şüpheli sayısı ise yüzde 6 oranında artış olduğunu ifade eden CHP’li Tekin, “Nereye gitsem önümü bir anne kesiyor ve ‘gençleri, çocuklarımızı kurtarın’ diye feryat ediyor. Saha da bizzat yapmış olduğum gözlemlerde; uyuşturucu kullanan çocukların ailelerinin gelir durumu düşük, çalışmayan, eğitim alamamış hatta okuma yazma bilmeyen kişilerden oluşuyor. Her geçen gün artan işsizlikle birlikte uyuşturucu ve buna bağlı suç oranlarının da yükseldiğinin ifade eden Tekin, bu durumun devamı halinde ülkemizi çok yakın zamanda daha sıkıntılı günlerin beklediği konusunda da uyarılarda bulundu.

Türkiye’de madde bağımlılığı sorununun iktidarın göstermek istediğinin aksine her geçen yıl derinleştiğine, ekonomik kriz ve artan yoksulluk ile birlikte daha da yaygınlaştığına işaret eden Tekin, “Son yıllarda yapılan araştırmalara göre gençler arasında uyuşturucu bir virüs gibi sessiz ve derinden yayılıyor. Artık bir salgına dönüşmekte olan uyuşturucu bağımlılığından haberimiz yokmuş gibi davranamayız. Uyuşturucu kullanımı artık, toplumun küçük mutlu azınlığının sorunu olmaktan ziyade, bütün toplumu ilgilendiren bir sosyal sorun. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri uyuşturucu müptelası olarak tanımlamak yerine bu sorunla yüzleşmemizin zamanı geldi. İfadelerini kullandı.