Tekfen’in kurucusu Ali Nihat Gökyiğit yaşamını yitirdi

Tekfen'in kurucuları arasında bulunan ve arkadaşı Hayrettin Karaca ile 1992 yılında TEMA'yı kuran Ali Nihat Gökyiğit 97 yaşında yaşamını yitirdi.

TEMA Vakfı, Ali Nihat Gökyiğit'in ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu Onursal Başkanımız ve Yaprak Dedemiz Sayın Ali Nihat Gökyiğit'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi. Ali Nihat Gökyiğit'in cenazesi yarın ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak."

Ali Nihat Gökyiğit kimdir?

Ali Nihat Gökyiğit 23 Şubat 1925'te Artvin'de doğdu. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra Michigan Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği üzerine yüksek öğrenimini tamamladı.

Gökyiğit, Robert Kolej'den arkadaşı Feyyaz Berker ile Tekfen Holding'i kurdu. Gökyiğit aynı zamanda 1992 tarihinde TEMA vakfını kurdu.

Ali Nihat Gökyiğit, Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle 'Japonya Devlet Nişanı' ile onurlandırılmıştı.