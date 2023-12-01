Tekel bayi vahşeti: Aile para karşılığında şikayetinden vazgeçti!

Esenyurt’ta bir tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

TV100’ün haberine göre, hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti.