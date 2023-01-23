Tek kişilik dev kadro: Erling Haaland!
Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. Attığı gollerle lige adeta damga vuran Norveçli yıldız Erling Haaland maçta hat-trick yaparak 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.
Premier Lig'de 21. hafta maçında Manchester City ile Wolverhampton karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-0 kazandı.
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Maçta goller; 40. 49. ve 54. dakikalarda Erling Haaland'dan geldi.
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Bu sonuçla birlikte, City puanını 45'e yükseltti ve lider Arsenal'i takibini sürdürdü. Wolves ise 17 puanda kaldı.
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City'nin Norveçli forveti Erling Haaland, maçta yağtığı hat-trick ile ligdeki gol sayısını 25'e yükseltti.
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