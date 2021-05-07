Tecavüz şüphelisi CHP'liye soruşturma

Malatya'nın Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman Karabulut'un 16 yaşındaki bir kızı istismar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Genç kızın hamile kaldığı ve bu olayın kapatılması için ailesine para verildiği de öne sürüldü.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, "CHP'li yetkililer bu vahim hadisenin maalesef karşısında değil de arkasındaymış gibi bir duruş sergilemişlerdir" dedi.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz da yaptığı açıklamada, Karabulut'un 16 yaşındaki bir kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddialarının gündeme gelmesi ile birlikte bu iddiaların aydınlatılıncaya kadar parti üyeliği dahil tüm hak ve edinimlerinin askıya alındığını ifade etti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Kuruçeşme'de tekerlekli sandalyedeki engelli adam yol ortasında devrildi. Çaresiz adamın yanından geçen sürücüler dönüp arkasına bile bakmadı.