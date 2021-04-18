TDV'den Azerbaycan'a yardım eli

Azerbaycan Karabağ Savaşı'nda 3 bine yakın şehit verdi, binlerce asker yaralandı. Türk Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayı dolayısıyla Azerbaycanlı şehit ve gazi aileleri için harekete geçti.

800 gıda kolisini ilk etapta Azerbaycan'a ulaştırdı.

Bakü Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, “Ramazan boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 800 yardım paketine ilaveten Almanya’dan DİTİB vasıtasıyla gelecek olan inşallah 1500 koli civarında. Onu da ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” açıklamasını yaptı.

800 kolinin 120'si, çoğunluklla Ahıska Türkleri'nin yaşadığı Saatli şehrine gönderildi.

"Hediyem Kur’an Olsun" kampanyası kapsamında Azerbaycan Türkçesi ile basılan 5 bin 500 Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Evler birer birer gezildi, şehit aileleri yalnız bırakılmadı. Şehitlerin ruhları için kuranı kerim ve dualar okuldu.

Şehit aileleri de Bakü Din Hizmetleri Müşavirliği ve Türk Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür etti.