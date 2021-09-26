TDP'de Sarıgül yeniden başkan seçildi
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'nda 635 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.
Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanlığı’nı yürüttüğü Türkiye Değişim Partisi, (TDP) “Çare ve Değişim Kurultayı” sloganıyla ilk kurultayını gerçekleştirdi.
ATO Congresium'da yapılan kurultayda, kayıtlı 933 delege oy kullandı. Sarıgül, geçerli 635 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu.
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