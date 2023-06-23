TDP ile CHP birleşti!
TDP Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisi TDP'nin CHP ile birleştiğini duyurdu.
CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağan üstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." dedi.
Yarın yeni bir dönem başlıyor…— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) June 22, 2023
Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkmak, demokratik parlamenter sisteme dönmek için;
CHP ile birleşiyoruz. #CHP @herkesicinCHP #KemalKılıçdaroğlu @kilicdarogluk @chpgenclikgm
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