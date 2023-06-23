TDP ile CHP birleşti!

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, yaptığı açıklamada "Bugün Türkiye Değişim Partimiz olağan üstü Kongresini yapmış CHP ile birleşmesinin yararlı olacağına karar vermiştir. Bugün itibari ile aldığımız kararla TDP, CHP ile bütünleşmiştir." dedi.