TCMB'nin dolar ve enflasyon tahmini değişti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Temmuz döneminde yüzde 43,82 oldu. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 38,55 olmuştu.

TCMB Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları şöyle:

2023 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,83 olasılıkla yüzde 9,00 – 15,99 aralığında, yüzde 48,21 olasılıkla yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 22,63 olasılıkla ise yüzde 23,00 – 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,53‘ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,88‘inin beklentilerinin yüzde 16,00 – 22,99 aralığında, yüzde 14,71’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 18,13 iken, bu anket döneminde yüzde 18,94 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,56 iken, bu anket döneminde yüzde 19,17 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu Dolar/TL beklentisi 28,46 TL'ye yükseldi

Katılımcıların cari yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken, bu anket döneminde yüzde 3,7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,3 olarak gerçekleşmiştir.