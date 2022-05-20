TCMB, resmi rezerv varlıklarını açıkladı

TCMB tarafından, Nisan 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 artarak 106,9 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 3 artışla 57,9 milyar dolara ulaşırken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,3 azalışla 41,5 milyar dolara geriledi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) nisanda bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarak 23 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 17,3 milyar doları anapara, 5,7 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 64,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 20 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 52,9 milyar dolara indi.​​​​​​​​​​​​​